Пермь, 20 августа 2019, 08:22 — REGNUM
Мэрия Перми доработала раньше срока поправки проекта решения о внесении изменений в Правила благоустройства, где речь идет о требованиях к внешнему виду фасадов зданий. Чиновники отказались от пункта, который касался регулирования установки кондиционеров, вентиляции, антенн и другого дополнительного оборудования на фасадах домов, сообщает properm.ru.
Ранее гордума подвергла критике документ и рекомендовала его доработать до 1 октября. Однако чиновники ускорились, и поправки, скорее всего, будут рассмотрены депутатским корпусом уже в сентябре.
Требования к размещению вывесок на зданиях и колерному паспорту объектов капитального строительства остаются стандартными. Они действуют в Перми с 2018 года.