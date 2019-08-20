Пермь, , 08:22 — REGNUM

Мэрия Перми доработала раньше срока поправки проекта решения о внесении изменений в Правила благоустройства, где речь идет о требованиях к внешнему виду фасадов зданий. Чиновники отказались от пункта, который касался регулирования установки кондиционеров, вентиляции, антенн и другого дополнительного оборудования на фасадах домов, сообщает properm.ru.

Ранее гордума подвергла критике документ и рекомендовала его доработать до 1 октября. Однако чиновники ускорились, и поправки, скорее всего, будут рассмотрены депутатским корпусом уже в сентябре.

Требования к размещению вывесок на зданиях и колерному паспорту объектов капитального строительства остаются стандартными. Они действуют в Перми с 2018 года.