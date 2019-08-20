Нур-Султан, 20 августа 2019, 08:09 — REGNUM
Бердибек Сапарбаев назначен на должность заместителя председателя правительства Казахстана. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили в пресс-службе администрации главы государства.
Ранее Сапарбаев занимал должность министра труда и социальной защиты населения Казахстана. Президент также подписал указ об освобождении Гульшары Абдыкаликовой с должности заместителя премьер-министра республики.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил министром образования и науки республики Асхата Аймагамбетова. Ранее этот пост занимала Куляш Шамшидинова.
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