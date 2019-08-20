Вашингтон, , 08:03 — REGNUM

Возможность краткосрочного сокращения налога на заработную плату рассматривает администрация президента США Дональда Трампа для предотвращения возможной рецессии. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Снижение такого налога — одна из возможностей, которую изучают советники Трампа для стимулирования экономики и замедления спада темпов роста. Обсуждение находится на ранней стадии, однако говорит о растущем беспокойстве по поводу экономики ключевых помощников президента.

Пока в Белом доме не решили, стоит ли продвигать эту инициативу в Конгрессе США, отмечает издание. В настоящее время с миллионов жителей США удерживается налог в размере 6,2% заработной платы. Эти средства идут на госпрограммы медицинского и социального страхования.

Как сообщало ИА REGNUM, после обвала фондовых индексов 14 августа президент США Трамп созвал срочное совещание глав крупнейших американских банков. Вместе с тем директор Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что в ближайшее время США не грозит рецессия: экономика страны продолжаетт динамично развиваться.

Читайте также: Советник Трампа не видит признаков надвигающейся рецессии в США