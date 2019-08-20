Аден, Йемен, , 08:03 — REGNUM

Южный переходный совет, поддерживаемый арабской коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, начал выводить свои войска из йеменского Адена, об этом 20 августа сообщает Anadolu Ajansi.

«Вывод сил Южного переходного совета начался из правительственного штаба» , — заявил в интервью журналистам представитель арабской коалиции Турки аль-Малки.

Вывод войск проходит под контролем Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Основными сторонами конфликта являются повстанцы-хуситы и военные, лояльные бывшему президенту страны Мансуру Хади. В 2017 году в Адене был сформирован Южный переходный совет, который прежде поддерживал экс-президента, а потом попытался выступить в качестве самостоятельного игрока.

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