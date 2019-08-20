Тбилиси, , 07:57 — REGNUM

Эксперты государственных комиссий Азербайджана и Грузии планируют осмотреть несогласованные участки государственной границы, сообщает издание «Новости Грузии» со ссылкой на грузинский МИД.

Отмечается, что 19−23 августа эксперты осмотрят отельные участки границы, а также согласуют план осмотра оставшихся участков. Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия отметил, что эксперты проанализируют документы и проведут полевые работы на приграничных участках.

Отметим, протяженность государственной границы между Грузией и Азербайджаном составляет 446 км. Ситуация на границе обострилась в апреле 2019 года, после блокирования азербайджанскими пограничниками доступа к монастырю Давида Гареджи.

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