Киев, , 07:52 — REGNUM

Служба безопасности Украины (СБУ) подала в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) доказательства финансовых преступлений, которые якобы совершили подконтрольные экс-президенту страны Петру Порошенко руководители «Укрэксимбанка». Об этом заявил юрист Андрей Портнов 19 августа на своём telegram-канале.

«Служба безопасности Украины обратилась в ГПУ с доказательствами причастности контролируемых Порошенко руководителей государственного «Укрэксимбанка» к созданию преступной организации, которая в период 2014—2019 годов присваивала государственные деньги путём выдачи заведомо безнадёжных кредитов подконтрольным себе лицам», — рассказал он.

По его словам, махинации окружения Порошенко были покрыты из бюджета государства, которое выделило банку дополнительно 22 млрд гривен или почти $874 млн.

Портнов добавил, что в период основных хищений государственных средств, «Укрэксимбанк» возглавлял один из родственников Порошенко.

«Ждём увольнения генерального прокурора для активизации этого направления преступной деятельности предыдущего режима», — добавил Портнов.

Напомним, Государственным бюро расследований против экс-президента Порошенко возбуждено более десятка уголовных дел.

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