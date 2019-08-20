Киев, 20 августа 2019, 07:52 — REGNUM
Служба безопасности Украины (СБУ) подала в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) доказательства финансовых преступлений, которые якобы совершили подконтрольные экс-президенту страны Петру Порошенко руководители «Укрэксимбанка». Об этом заявил юрист Андрей Портнов 19 августа на своём telegram-канале.
По его словам, махинации окружения Порошенко были покрыты из бюджета государства, которое выделило банку дополнительно 22 млрд гривен или почти $874 млн.
Портнов добавил, что в период основных хищений государственных средств, «Укрэксимбанк» возглавлял один из родственников Порошенко.
Напомним, Государственным бюро расследований против экс-президента Порошенко возбуждено более десятка уголовных дел.
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