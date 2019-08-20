Тбилиси, , 07:40 — REGNUM

Собственник грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши решил своими силами восстановить телеканал, сообщает издание «Новости Грузии».

По его словам, 19 августа истек недельный срок, который был отведен для окончательного решения о продаже телеканала. Однако в течение этого времени никто не заинтересовался покупкой компании, отметил Халваши.

«Я принял решение, что «Рустави 2» не обанкротится, для чего я использую весь мой ресурс и возможности», — сказал новый собственник. Он выразил уверенность, что поэтапно удастся решить все проблемы компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа Кибар Халваши заявил о продаже телеканала «Рустави 2» на основе прозрачного конкурса. Он заявил, что бывший генеральный директор компании Ника Гварамия занимался разграблением и уничтожением телекомпании.

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