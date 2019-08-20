Киев, , 07:24 — REGNUM

Инцидент с супругой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сарой, бросившей на землю кусок каравая, не затмевает собой важность визита иностранного политика в Киев. Так прокомментировала ситуацию пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в Facebook.

«Жена Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине», — отметила Мендель.

Она указала на «важность и масштабность» визита израильского премьера на Украину, который состоялся впервые за последние 20 лет. Встреча украинского и израильского лидеров послужит для обеих стран толчком к развитию отношений в экономике, IT, образовании и культуре, добавила пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, Биньямин Нетаньяху с женой Сарой прибыл на Украину 19 августа. В аэропорту Борисполя их встретили традиционным караваем. Нетаньяху съел кусочек, а его супруга бросила хлеб на землю.

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