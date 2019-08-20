Екатеринбург, , 06:13 — REGNUM

Первое заседание Молодёжной палаты, учреждённой при екатеринбургской городской думе, состоится 21 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе муниципального представительного органа.

В работе примут участие 45 молодых людей. На заседании членам палаты будут вручены удостоверения, а также им предстоит выбрать своего председателя.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение создать в Екатеринбурге Молодёжную палату пр городской думе было внесено ещё в феврале 2019 года. Впоследствии состоялись консультации с политическими партиями и общественными движениями, а также проведена собеседования с кандидатами в палату.

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Постановление о создании Молодёжной палаты было утверждено спикером гордумы Игорем Володиным 14 августа 2019 года.

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