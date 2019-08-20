Вашингтон, , 07:24 — REGNUM

Если Европейский союз не изменит отношение к пальмовому маслу, это может привести к торговой войне со странами — производителями пальмового масла, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в статье для издания Bloomberg.

Мохамад подчеркнул, что ограничения, которые Европейская комиссия установила в отношении биотоплива из пальмового масла, «несмотря на все усилия с нашей стороны, могут привести к торговой войне со странами — производителями» пальмового масла.

Напомним, в 2017 году Европейский парламент принял резолюцию о поэтапном отказе и в конечном итоге запрете биотоплива из пальмового масла, которое составляет основную часть экспорта Малайзии и Индонезии (входят в число крупнейших в мире производителей пальмового масла).

Ранее в 2019 году Европейская комиссия ограничила виды биотоплива из пальмового масла, которые соответствуют европейским целям использования возобновляемых источников энергии.

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