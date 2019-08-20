Вашингтон, 20 августа 2019, 04:27 — REGNUM
Фотоколлаж, на котором изображен золотой небоскреб Trump Tower на побережье Гренландии, опубликовал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
«Обещаю этого не делать в Гренландии!», — пошутил американский президент.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1163603361423351808
Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что действительно обсуждал со своими советниками возможность покупки Гренландии, однако подчеркнул, что эта покупка не является приоритетной задачей. На эту информацию премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что остров не продается.
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