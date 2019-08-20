Вашингтон, , 04:15 — REGNUM

Решение властей Гибралтара позволить иранскому танкеру Grace 1 покинуть воды этой территории вызывает сожаление, сообщил американский госсекретарь Майк Помпео, передаёт Fox News.

Он пояснил, что Вашингтон считает, что Тегеран финансирует терроризм, которым, по мнению американских властей, занимаются иранские военные, в особенности Корпус стражей исламской революции. А нефть, которую перевозит Grace 1, является источником дохода для КСИР.

Напомним, США дипломатически и информационно вмешались в очередную кампанию «войны танкеров» между Великобританией и Ираном. Grace 1 был задержан властями Гибралтара 15 августа. Через три дня он был освобождён.

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