Вашингтон, , 03:59 — REGNUM

К умеренной риторике на переговорах с Индией призвал американский президент Дональд Трамп власти Пакистана, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Уточняется, что Трамп 19 августа провёл телефонные переговоры с пакистанским премьер-министром Имраном Ханом. Главной темой беседы было обострение инодо-пакистанского конфликта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с решением индийских властей упразднить штат Джамму и Кашмир и обострившегося на этом фоне конфликта Трамп провёл телефонные переговоры с премьер-министр Индии Нарендрой Моди, призвав Нью-Дели не усугублять ситуацию.

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