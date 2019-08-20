Вашингтон, , 03:50 — REGNUM

Индо-пакистанский конфликт обсудили в ходе телефонных переговоров американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Нарендра Моди и Дональд Трамп Narendramodi.in

Уточняется, что переговоры состоялись 19 августа. Трамп выступил за «снижение напряженности» между Нью-Дели и Исламабадом. Другой темой обсуждения стали экономические отношения Индии и Соединённых Штатов.

Напомним, новый виток индо-пактистанского конфликта наблюдается в связи с решением Индии упразднить штат Джамму и Кашмир, который является спорной территорией. Пакистан считает контролируемую Индией часть штата Джамму и Кашмира оккупированной территорией.

Читайте также: Приянка Ганди: новые аресты оппозиционеров в Кашмире подрывают демократию

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп призвал Индию и Пакистан к сдержанности

Читайте развитие сюжета: Трамп призвал власти Пакистана не ссориться с Индией