Канберра, , 03:15 — REGNUM

Факторами потери военного превосходства Соединённых Штатов в Тихом океане являются недостаточное финансирование и затраты сил на участие в войнах на Ближнем Востоке, сообщается в докладе экспертов Центра исследований США (Сиднейский университет, Австралия).

Уточняется, что недостаточное финансирование сказалось на подготовке военных кадров, а также на недостаточном обновлении техники и инфраструктуры. По мнению экспертов, большую роль в проблемах финансирования армии являются конфликты между демократами и республиканцами.

Отмечается, что возрастает риск военных столкновений с Китаем, у которое появилось на фоне ослабления Штатов в военном отношении больше преимуществ.

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