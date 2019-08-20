* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 02:55 — REGNUM

Об увеличении численности боевиков группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке написала The New York Times.

Террористы (cc) Freedom House

Согласно сведениям американских и иракских военных источников, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) набирает военный контингент из беженцев. Группировка уже якобы набрала и обучила 18 тысяч человек, которые активно действуют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские военные уже заявляли в начале месяца, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снова возрождается в Сирии и в Ираке. По американским данным, наращивание сил идёт с апреля 2019 г.

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