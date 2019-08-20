Кишинёв, , 02:27 — REGNUM

Премьер-министр Молдавии Майя Санду раскритиковала процедуру избрания главы Конституционного суда страны, в результате которой пост занял социалист Владимир Цуркан. Как передает ИА REGNUM, Санду заявила, что это «еще больше подрывает доверие к единственному институту конституционной юрисдикции в стране».

Санду заявила, что важно, чтобы «деолигархизация» государства и его избавление от режима олигарха Владимира Плахотнюка не закончились захватом государственных институтов другой политической силой, намекая на социалистов.

Отметим, что председателем КС 19 августа был избран экс-депутат от Партии социалистов Владимир Цуркан. Ранее парламент Молдавии, правительство и Высший совет магистратуры сформировали новый состав КС Молдавии. Судьи КС Молдавии назначаются на шестилетний срок.

Напомним, 26 июня все шесть судей Конституционного суда Молдавии объявили об отставке. КС Молдавии в последние годы был подконтролен находившейся у власти Демпартии и лично олигарху Владимиру Плахотнюку. Когда парламент назначил новое правительство, Плахотнюк отказался отдавать власть и через Конституционный суд попытался распустить парламент и удержать власть.

Лишь после того, как 14 июня Демпартия объявила о передачи власти законному новому руководству, а Плахотнюк покинул страну, Конституционный суд отменил свои решения.

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