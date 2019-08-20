Тегеран, , 02:22 — REGNUM

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи с парламентской делегацией КНДР посоветовал Северной Корее не доверять Соединенным Штатам, сообщает пресс-служба ведомства.

«США, как в случае выхода из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действия — прим. ИА REGNUM ), так и в случае переговоров с Северной Кореей, показали, что им не следует доверять», — заявил он.

По словам Аракчи, главным инструментом Соединенных Штатов в переговорах являются санкции. Он также отметил, что санкционный режим не смог сломить волю Ирана и КНДР. Аракчи выразил готовность развивать политические связи двух стран и предложил подготовить визит главы МИД Исламской Республики Мохаммада Джавада Зарифа в Пхеньян.