Москва, , 02:00 — REGNUM

Заявление руководства газеты New York Times о том, что издание теперь не намерено продавливать тему «вмешательства России» в выборы 2016 г., а собирается сосредоточиться на «расизме» президента США Дональда Трампа, — свидетельство несостоятельности обвинений в адрес Москвы, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

«СМИ США так и не удалось развернуть доклад [американского спецпрокурора Роберта] Мюллера, где говорится об отсутствии свидетельств «сговора», в свою пользу. И вот уже New York Times, едва ли не больше других раздувавшая эту тему, решает её закрыть. Тем самым признав: вся болтовня о сговоре — не более чем фейк», — написал Пушков.

Напомним, на встрече со своими сотрудниками главред New York Times Дин Бакет заявил, что теперь изданию следует оставить тему «российского вмешательства» и заняться «расизмом» Трампа.

Реагируя на это, американский президент заявил об информационной войне, которую ведут демократы, добавив, что New York Times перешла к очередной «охоте на ведьм».