Вашингтон, , 01:39 — REGNUM

Власти США продлили запрет на поездки американских граждан в Северную Корею еще на год — до 31 августа 2020 года. Об этом свидетельствует уведомление американского Госдепа, опубликованное на сайте Федерального реестра США.

Согласно уведомлению, запрет будет действовать до 31 августа 2020 года, если не будет раньше снято госсекретарем Соединенных Штатов. По мнению Госдепартамента, для граждан США сохраняется угроза ареста и длительного содержания под стражей, что ведомство расценивает как угрозу безопасности.

Напомним, ограничение на въезд в КНДР для граждан США без специального разрешения Госдепа было введено в сентябре 2017 года. Срок запрета должен был истечь 31 августа 2018 года, однако тогда был продлен еще на год.