Киев, , 01:29 — REGNUM

Неуважения к украинцам со стороны жены израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху выражено не было, сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в Facebook.

Комментируя поступок жены Нетаньяху, которая, вступив на украинскую землю, выбросила кусок каравая, Мендель заявила:

«Жена Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине».

По её словам, случившееся не может снизить ценность визита израильского премьер-министра на Украину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жена Нетаньяху, сойдя с трапа самолёта в Борисполе 19 августа, не стала есть каравай, а бросила кусок на землю.

Её муж позже пояснил, что она с уважением относится к Украине, о чём якобы свидетельствуют цвета её одежды, в которой она прилетела в страну.

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