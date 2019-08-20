Бостон, США, , 00:59 — REGNUM

Памятник жертвам теракта 2013 года появился в городе Бостоне (штат Массачусетс, США), сообщает Associated Press.

Мемориал выполнен в виде трёх обелисков белого цвета и четырёх светильников — свечей высотой пять-шесть метров. Автор — скульптор Пабло Эдуардо. Торжественное открытие состоялось 19 августа.

Напомним, теракт в Бостоне произошёл 15 апреля 2013 года в зрительской зоне на финише Бостонского марафона. В результате двух взрывов пострадали более 280 человек, трое погибли.