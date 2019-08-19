Сан-Франциско, США, , 23:45 — REGNUM

Социальная сеть Twitter обновила свою рекламную политику и ввела запрет на публикацию рекламы от контролируемых государством средств массовой информации. Об этом сообщается 19 августа в блоке компании.

«С сегодняшнего дня мы перестаём принимать рекламу от подконтрольных государству СМИ. Любые попадающие в эту категорию аккаунты могут продолжать использовать в своей публичной деятельности Twitter, но не наши рекламные продукты», — говорится в сообщении.

В компании уточняют, что это «глобальный подход», который будет применяться во всей её дальнейшей деятельности. Причиной такого решения в Twitter назвали стремление «защитить здоровую дискуссию и открытое общение».

Отмечается, что нововведения не затронут финансируемые налогоплательщиками организации, включая независимых общественных вещателей, а также СМИ, специализирующиеся на спорте, развлечениях и путешествиях.

В качестве критериев, по которым СМИ будет идентифицироваться как государственные, указаны наличие финансового или редакционного контроля со стороны государства, влияние или вмешательство в деятельность вещателей, редакторов и журналистов, а также «прямое и косвенное политическое давления или контроль над процессом производства и распространения» информационной продукции.