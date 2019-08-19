Брегансон, , 23:24 — REGNUM

Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном длились более 3,5 часов. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что сегодня российский лидер прилетел на Лазурный берег Франции, где в форте Брегансон провел переговоры с главой Пятой республики.

Сперва лидеры двух стран сделали заявления для прессы и отвечали на вопросы. Затем начались сами переговоры, которые проходили за закрытыми дверьми.

Продлились они более 3,5 часов. Затем начался рабочий ужин.