Рига, , 22:38 — REGNUM

В латвийской столице сегодня, 19 августа, после дебатов, которые шли весь день, поздно вечером состоялись выборы мэра, на которых было представлено два кандидата — Олег Буров (партия «Честь служить Риге») и Виестур Зепс (партия «Для развития Латвии»). Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по итогам голосования новой главой Рижской думы стал Олег Буров.

Кандидатуру Бурова поддержало 35 депутатов, а кандидатуру его оппонента Зепса 12 депутатов.

Перед голосованием в Рижском горсовете прошли дебаты, в ходе которых Буров заверил своих коллег, что он не будет «клоном Ушакова или Америкса». Для улучшения работы внутри думы, то есть между коалицией и оппозицией, Буров пообещал создать совет фракций. По мнению Бурова, первостепенными задачами для депутатов Рижской думы являются разработка бюджета и упорядочение деятельности Rīgas satiksme.

Новый градоначальник латвийской столицы родился в Риге в 1960 году. Первое среднее образование — медицинское, высшее — в области экономики и социологии труда. После того как Латвия стала независимым государством, Буров работал в министерстве финансов Латвии и в Латвийском агентстве приватизации.

В столичную думу Буров был избран в 2017 году по объединенному списку от партий «Согласие» и «Честь служить Риге». С 2018 года занимал пост вице-мэра, заместителя председателя Рижской думы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава партии «Согласие» Нил Ушаков руководил администрацией Риги с 2009 года, а в апреле 2019 года он был отстранён от должности по решению министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце из-за «многочисленных финансовых нарушений».

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Формальной причиной, с которой начались многочисленные попытки убрать Ушакова с поста мэра, стал скандал с закупкой трамваев и автобусов муниципальным предприятием Rīgas satiksme. В декабре 2018 году бюро по предотвращению борьбы с коррупцией обвинило мэрию Риги в коррупции. При проверке обнаружилось, предположительно, множество коррупционных схем.

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По мнению же Пуце, находясь в кресле мэра, Нил Ушаков непосредственно был замешан в коррупционных схемах. Одно из основных обвинений в адрес Ушакова — «нецелевое расходование денежных средств в сфере госзакупок».