Дублин, , 21:44 — REGNUM

Премьер-министр Ирландии Лео Вардакар провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которых пригласил его в столицу Ирландии, 19 августа передает агентство Reuters.

Согласно заявлению ирландской стороны, телефонные переговоры между двумя лидерами продолжались более часа, Вардакар и Джонсон «договорились встретиться в Дублине в начале сентября».

Как сообщало ИА REGNUM, Вардакар уже приглашал Джонсона на переговоры в Дубин сразу после вступления нового премьер-министра Великобритании в должность, однако ответа британской стороны тогда не последовало.

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