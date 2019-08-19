Дублин, 19 августа 2019, 21:44 — REGNUM
Премьер-министр Ирландии Лео Вардакар провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которых пригласил его в столицу Ирландии, 19 августа передает агентство Reuters.
Согласно заявлению ирландской стороны, телефонные переговоры между двумя лидерами продолжались более часа, Вардакар и Джонсон «договорились встретиться в Дублине в начале сентября».
Как сообщало ИА REGNUM, Вардакар уже приглашал Джонсона на переговоры в Дубин сразу после вступления нового премьер-министра Великобритании в должность, однако ответа британской стороны тогда не последовало.
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