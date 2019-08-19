Ашхабад, , 21:11 — REGNUM

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьер-министру Пурли Агамырадову задействовать эко-велосипедные группы полиции в разъяснительных акциях для школьников в рамках месячника «Безопасность дорожного движения — спокойствие нашей жизни», пишет «Туркменистан. Золотой век».

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Туркменский лидер отметил, что необходимо организовать дежурство таких групп возле школ.

«Соответствующая работа по предупреждению ДТП среди детей должна способствовать формированию целостной системы знаний и навыков безопасного поведения на дорогах», — отметил Бердымухамедов, выступая на правительственном заседании.

Старт ежегодного мероприятия, направленного на снижение количества дорожно-транспортных происшествий, совпадет с началом учебного года и будет продолжаться до 30 сентября.

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