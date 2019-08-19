Душанбе, , 21:08 — REGNUM

Заседание Комитета начальников штабов Вооруженных сил стран-участниц Содружества Независимых Государств пройдет в Душанбе с 21 по 24 августа, сообщает сегодня, 19 августа, таджикистанское государственное информационное агентство «Ховар».

По данным главы пресс-центра минобороны Таджикистана Орифа Нозимиёна, участники заседания обсудят «вопросы перспективного планирования совместной деятельности и развития многосторонней интеграции, а также создания и совершенствования совместных систем военного назначения».

В рамках мероприятия для глав штабов Вооруженных сил стран СНГ также подготовлена и культурная программа: экскурсии в парк «Боги Ирам», развлекательный комплекс «Кохи Навруз», а также в Национальный музей Таджикистана.