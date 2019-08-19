Вашингтон, , 20:44 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп считает, что американская корпорация Google манипулировала гражданами Соединённых Штатов и на выборах 2016 года прибавила миллионы голосов его сопернице от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом Трамп написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Хиллари Клинтон и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что Клинтон на выборах 2016 года в абсолютных цифрах набрала на 3 млн голосов больше, чем Трамп, но тот всё равно победил благодаря двухступенчатой американской избирательной системе, когда граждане выбирают выборщиков от штатов, в которых они проживают, а уже эти выборщики выбирают президента.

Трамп уже не раз обвинял американские технологические интернет-компании в том, что они поддерживали Клинтон. Собственно, в силиконовой долине особо и не скрывают своих симпатий демократам.

Теперь же Трамп утверждает, что Google благодаря своему доминирующему положению в интернете манипулировала гражданами США и тем самым прибавила Клинтон миллионы голосов.

«Вау, только что вышел доклад! Google манипуляциями добавил от 2,6 миллиона до 16 миллионов голосов за Хиллари Клинтон на выборах 2016 года! Это публикует сторонник Клинтон, не Трампа! На Google надо подать в суд. Моя победа была даже больше, чем думали!» — пишет Трамп.

На какой именно доклад ссылается президент, он не указал, но поставил ссылку на правовую организацию Judicial Watch.