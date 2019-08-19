Ташкент, , 20:34 — REGNUM

Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новое уголовное дело против Гульнары Каримовой — дочери первого президента этой страны Ислама Каримова. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана.

На этот раз Каримову обвиняют в хищении государственных средств и заключении сделок вопреки интересам страны.

Напомним, что с 2008 года амбициозная Каримова считалась возможной преемницей своего отца на посту главы Узбекистана. Однако в 2013 году Ислам Каримов осадил свою зарвавшуюся дочь, которая, по всей видимости обсуждала его отстранение от власти.

Против Каримовой было возбуждено несколько уголовных дел, и в 2015 году она была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. При этом Каримову держали под охраной в её особняке.

В 2016 году умер Ислам Каримов и пришедший к власти Шавкат Мирзиеев не стал церемониться с дочерью своего предшественника.

В декабре 2017 года Каримову осудили на 10 лет тюрьмы в рамках ещё одного уголовного дела. Но пока её продолжали держать под охраной в резиденции.

В марте 2018 года Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания под домашним арестом перевели в колонию.

Теперь же против нее возбуждено ещё одно дело по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах.

Уточняется, что Каримова, будучи в сговоре с другими лицами, покупала по заниженной стоимости принадлежавшие государству пакеты акций двух цементных заводов в республике. Речь идет об АО «Кувасайцемент», который расположен в Ферганская область и «Бекабадцемент» в Ташкентская область.

Затем Каримова перепродавала эти активы иностранцам уже по гораздо более высокой цене.

Помимо прочего Каримова принуждала предпринимателей под угрозой физической расправы передать их имущество компаниям, которые она контролировала.