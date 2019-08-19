Новости сюжета
«Высшее образование»
Талибы* требуют «отдать Афганистан афганцам» после теракта в Кабуле
*Талибы — запрещённая в России организация
Кабул,
19 августа 2019, 20:24 — REGNUM
Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уверено, что официальные власти Афганистана и силы США могли предотвратить теракт в Кабуле, 19 августа передает агентство Associated Press.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
Иван Шилов © ИА REGNUM
Согласно заявлению боевиков, правительственные силы могли заранее «идентифицировать» террориста, который убил 63 человек на свадьбе в Кабуле, однако не сделали этого.
«Отдайте Афганистан афганцам», — требуют боевики в своём заявлении после теракта, ответственность за который взяло «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Читайте также: В Афганистане снова совершен теракт на уличном празднике
История вопроса
Новости о террористических актах в Исламской республике Афганистан.
Подрывы взрывных устройств в Афганистане происходят регулярно и зачастую приводят к значительным жертвам как среди полиции и военных, так и гражданского населения.
Распространенной тактикой является использование заминированных автомобилей, нередки случаи подрыва смертников, оснащенных т.н. «поясом шахида». Дополнительной проблемой является значительное количество мин, число которых измеряется десятками миллионов штук.
По мнению Центра обнаружения мин ежемесячно от подрыва на минах гибнут от 180 до 200 человек. Подрывы фугасов активно используются членами движения «Талибан» (радикальная организация, чья деятельность запрещена в России ) для атак против представителей нынешних властей Афганистана.