* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 20:24 — REGNUM

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уверено, что официальные власти Афганистана и силы США могли предотвратить теракт в Кабуле, 19 августа передает агентство Associated Press.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно заявлению боевиков, правительственные силы могли заранее «идентифицировать» террориста, который убил 63 человек на свадьбе в Кабуле, однако не сделали этого.

«Отдайте Афганистан афганцам» , — требуют боевики в своём заявлении после теракта, ответственность за который взяло «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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