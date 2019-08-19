Москва, 19 августа 2019, 21:08 — REGNUM
Киевские власти готовы отказаться от претензий на Донбасс, однако для этого им нужен подходящий повод. Об этом заявил украинский социолог Евгений Копатько в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Украинская политическая элита: им не нужен Донбасс как таковой, они готовы его отстегнуть, но для этого им нужны основания. Думаю, запуск нового парламента приведет к изменениям. Пока я считаю, что это попытка приспособится к новым стратегическим условиям — стратегическая стабильность в мире нарушена», — отметил эксперт.
Что касается России, то ей нужно продолжать отстаивать собственные интересы в Евросоюзе и на территории постсоветского пространства, отметил Копатько.
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