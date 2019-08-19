Амстердам, , 20:05 — REGNUM

В консервативной партии «Форум за демократию» голландского политика Тьерри Боде (Thierry Baudet) произошёл раскол. Бывший второй человек в партии и её со-основатель Хенк Оттен (Henk Otten) заявил об основании своей новой партии. Ранее Оттен входил в фракцию Форума в верхней палате голландского парламента. Вместе с ним в новую партию ушли двое коллег по фракции.

Три недели назад Оттен был исключён из партии «Форум», после того как против него возникли подозрения в злоупотреблении выделенными партии субсидии. Политические партии в Нидерландах получают государственную субсидию, размер которой зависит от количества представителей партии в нижней палате парламента и числа её членов. Во время внутренней проверки было установлено что Оттен использовал средства партии для выплаты деловому партнёру на основе поддельной фактуры. После обнаружения данного факта Оттен вернул деньги в партийную кассу.

Впрочем сам Оттен факт злоупотребления отрицает. По его мнению, обвинения в его адрес стали ответом на его критику в адрес Боде и курса партии. Боде — не просто политик, а мыслитель, обеспокоенный судьбами западной цивилизации. Так, он не только выступал против проводимой правительствами Нидерландов и других европейских стран миграционной политики, но и неоднократно высказывался о модернизме в исскустве, который он считает одним из проявлений кризиса западной цивилизации. Оттен же является представителем прагматически настроенного правого либерализма и «сомнительным», по его мнению, идеям предпочитает сосредоточиваться на конкретных задачах. Боде он упрекает в том что тот слишком увлекается философствованием.

Наблюдатели, впрочем, ставят под вопрос точку зрения Оттена. Оттен упрекает Боде в том что тот придерживается консервативно-религиозной линии, однако наблюдатели указывают на то, что ряд видных деятелей Форума — сторонники Боде — стоят на жёстко антирелигиозных позициях. Вызывают у наблюдателей и вопросы жалобы Оттена на якобы чрезмерно жёсткую внутрипартийную дисциплину. До своего исключения из партии Оттен был её фактическим руководителем и вызвал много нареканий за диктаторский стиль руководства. По мнению наблюдателей, новая партия в будущем вряд ли может рассчитывать на сколь-нибудь существенные успехи.