Брегансон, , 19:55 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал возможность работы России в рамках «Большой семерки», заявив, что «Большая восьмерка» больше не существует. Об этом Путин сказал сегодня на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в форте Брегансон на Лазурном берегу.

Напомним, что ряд французских политиков на фоне переговоров Путина с Макроном завил, что было бы неплохо вернуть Россию в G8 и снять с Москвы санкции.

Путин напомнил, что G8 уже не существует. Последний саммит этого неформального клуба должен был пройти в России, но партнеры не приехали.

«Была очередь России провести «восьмерку» в свое время, но наши партнеры не приехали», — напомнил президент России.

Он отметил, что Россия физически не может вернуться в G8, так как такой организации уже нет.

«Ее не существует, как я могу возвратиться в организацию, которой не существует. Сегодня это «семерка», — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что Россия никогда ни от чего не отказывается и готова работать с G7 в любых форматах.

«Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках «семерки», — заявил президент России.

Напомним, что саммит «Большой восьмерки» должен был проходит в 2014 году в России, но остальные страны-участницы — США, Канада, Япония, Великобритания, Германия, Франция и Италия решили не приезжать из-за возвращения Крыма обратно в Россию и начала войны в Донбассе.