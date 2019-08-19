Вашингтон, , 19:46 — REGNUM

США провели первое испытание на дальность крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

Уточняется, что испытание ракеты в неядерном оснащении состоялось в минувшее воскресенье, 18 августа. Ракета была выпущена из мобильной пусковой установки на острове Сан-Николас в штате Калифорния и «успешно поразила цель после полёта дальностью более 500 километров», заявили в американском военном ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Соединённые Штаты заложили в своем бюджете средства на разработку запрещённых ДРСМД ракет средней и меньшей дальности ещё за год до формального выхода из договора.

По словам российского министра, к разработке этих ракет американская сторона приступила, ещё находились под действием ДРСМД.

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