Брегансон, , 19:37 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил президенту Российской Федерации Владимиру Путину слова поддержки в связи с масштабными лесными пожарами в Сибири. Об этом Макрон сказал сегодня, 19 августа, на переговорах с Путиным в форте Брегансон на Лазурном Берегу.

Напомним, что в России летом 2019 года масштабные лесные пожары наблюдаются в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии, а также в ряде районов Забайкальского края. Из-за нетипичного движения воздушных масс дым от пожаров идет в сторону территорий, на которых расположены населенные пункты, из-за чего во многих городах Сибири наблюдаются задымления.

К тушению пожаров привлечены военные и все силы МЧС. В последние дни ситуация улучшилась, прежде всего из-за дождей.

Макрон подчеркнул, что он очень рад решению России подписать Парижское соглашение по климату.

«Я также хочу сказать слова поддержки после ужасных пожаров, которые произошли этим летом в Сибири», — сказал Макрон.