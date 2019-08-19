Тегеран, , 19:29 — REGNUM

Освобожденный иранский танкер Adrian Darya 1 отправился из Гибралтара в Грецию, 19 августа передает агентство Reuters.

Танкер с 2,1 млн баррелей иранской нефти, ранее носивший имя Grace 1, снялся со стоянки в Гибралтаре ещё поздним вечером 18 августа. Прибытие в греческий порт Каламата ожидается в воскресенье 25 августа.

Иранский танкер был арестован ВМС Великобритании в Гибралтаре 4 июля и освобожден из-под ареста 14 августа. США требовали повторно арестовать танкер, однако этого не произошло.

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