Брегансон, 19 августа 2019, 19:25 — REGNUM
Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые прокомментировал недавние протесты внесистемной оппозиции в Москве. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 19 августа, на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По словам Путина, граждане России имеют право на мирные, в соответствии с законом, протесты. Власть должна обеспечить реализацию этих прав.
Но при этом он подчеркнул, что никто не может «доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями».
Прошедшие в Москве несанкционированные митинги внесистемной оппозиции Путин назвал «беспорядками» и напомнил о протестах движения «желтых жилетов» во Франции, в ходе которых погибли несколько человек.
«Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице», — подчеркнул Путин.
Столкновения с властями — это нарушение закона, и другого мнения тут быть не может, считает Путин. Все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности.
Также президент России напомнил, что есть законные способы обжалования недопуска на выборы — это суд. Он отметил, что один из кандидатов этим способом воспользовался и был зарегистрирован. По всей видимости, Путин имел в виду Сергея Митрохина.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Москве были вызваны недопуском ряда кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.