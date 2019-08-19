Брегансон, , 19:25 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые прокомментировал недавние протесты внесистемной оппозиции в Москве. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 19 августа, на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Путина, граждане России имеют право на мирные, в соответствии с законом, протесты. Власть должна обеспечить реализацию этих прав.

Но при этом он подчеркнул, что никто не может «доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями».

Прошедшие в Москве несанкционированные митинги внесистемной оппозиции Путин назвал «беспорядками» и напомнил о протестах движения «желтых жилетов» во Франции, в ходе которых погибли несколько человек.

«Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице», — подчеркнул Путин.

Столкновения с властями — это нарушение закона, и другого мнения тут быть не может, считает Путин. Все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности.

Также президент России напомнил, что есть законные способы обжалования недопуска на выборы — это суд. Он отметил, что один из кандидатов этим способом воспользовался и был зарегистрирован. По всей видимости, Путин имел в виду Сергея Митрохина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Москве были вызваны недопуском ряда кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.