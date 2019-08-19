Брегансон, , 19:18 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что Франция — исторически один из ключевых партнеров России. Об этом российский лидер сказал сегодня, 19 августа, на встрече с президентом Пятой Республики Эммануэлем Макроном.

Путин напомнил, что Россия и Франция вместе вышли победителями в борьбе против нацизма во Второй мировой войне. При этом Франция, по мнению президента Путина, была одним из ключевых партнеров России в Европе и мире.

«Я благодарен господину президенту за то, что он принял наше приглашение приехать на следующий год 9 мая на торжественные мероприятия по этому поводу», — сказал президент России.

Также он отметил, что российско-французские отношения имеют глубокие исторические корни.

Напомним, что Франция была тотально разгромлена Третьим Рейхом в 1940 году, расчленена и оккупирована. При этом довольно существенное количество французских добровольцев сражалось в рядах вермахта против Советского Союза. Правда, было и французское сопротивление нацистам, в основном состоявшее из местных коммунистов. Существенных успехов оно не добилось. Были так называемые Свободные французские силы во главе с генералом Шарлем де Голлем, которые держались во французских колониях, но на ход войны они не оказали существенного влияния. В ряды победителей Второй мировой войны Франция попала благодаря Иосифу Сталину, которому нужен был некоторый противовес британскому влиянию в послевоенной Европе.