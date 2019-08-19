Москва, , 19:06 — REGNUM

Финансирование российских вузов не должно зависеть от позиции в том или ином рейтинге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, комментируя заявление Американской ассоциации преподавателей славянских и восточноевропейских языков (AATSEEL).

«Абсолютизировать рейтинги и их значение не стоит. Рейтингов множество, но ни один из них не является истиной в последней инстанции и не должен служить аргументом при финансировании вузов. В том числе потому, что рейтинги используются в конкурентной борьбе и отдельных образовательных центров, и национальных университетских систем. Мы должны руководствоваться своими оценками, обращая, разумеется, внимание на ситуацию в вузах разных стран мира», — заявил Миронов.

Он сомневается, что заявление отразится на разного рода студенческих обменах.

«Не думаю, что мнение этой не самой известной и авторитетной организации существенным образом повлияет на студенческий обмен. У нее нет монополии на организацию таких обменов. Мнение авторов заявления не стоит преувеличивать ни в отношении обменов, ни тем более в отношении рейтингов», — указал депутат.

Парламентарий считает, что на официальном уровне реагировать на такого рода заявления нет нужды.

«Если людьми, которые подписали это заявление, движет искренняя заинтересованность в том, чтобы не была допущена несправедливость в отношении студентов, то каждый нормальный человек выступает за то, чтобы все обвинения были расследованы объективно, непредвзято и справедливо. Надеюсь, так оно и будет. Во всяком случае мы, граждане России, заинтересованы в этом гораздо больше, чем американцы. В нашей стране с нашими проблемами мы разберемся сами, безо всяких подсказок из-за океана. А если для инициаторов этого документа судьбы молодых людей — не более чем разменная монета в каких-то политических играх, то тогда тем более много чести отвечать на их призывы. Но иметь их в виду необходимо, оценивая антироссийские усилия западных политиков», — рассуждает Миронов.

Он напомнил, что Совет Думы принял решение о создании комиссии по вопросам иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

«Комиссия, которую сегодня решено было создать на внеочередном заседании Совета Госдумы, как раз и должна будет заняться, в том числе, адекватной оценкой такой деятельности. Хотя в большей степени, я думаю, нам нужно обращать внимание на деятельность, связанную с незаконными протестами, попытками раскачать ситуацию на улицах, организовать массовые беспорядки», — подчеркнул Миронов.

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