Пекин, , 19:36 — REGNUM

С предупреждением властям Тайваня о прекращении деятельности, направленной на дестабилизацию и подрыв законной власти в Сянгане (Гонконге), выступил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан, сообщает 19 августа Синьхуа.

Ранее глава островной администрации Цай Инвэнь выступила с поручением соответствующим ведомствам оказать содействие в виде гуманитарной помощи «отдельным случаям» приезда на остров гонконгских жителей. Об этом сообщило руководство Демократической прогрессивной партии (ДПП), которую Цай Инвэнь представляет во власти.

В заявлении Ма Сяогуана подчеркивается недопустимость потворства нарушителям закона в автономии и преступлений агрессивных и радикально настроенных элементов и подрыв ими общественной порядка и безопасности граждан. Если тайваньские власти реализуют свою инициативу, то остров превратится в «рай для преступников из Сянгана», предупредил китайский чиновник. Тем самым, по его словам, будут поставлены под угрозу благосостояние и безопасность жителей Тайваня.