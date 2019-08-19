Брегансон, , 19:05 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался относительно возможной встречи в «нормандском формате». Соответствующее заявление он сделал сегодня, 19 августа, на пресс-конференции в преддверии переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в форте Брегансон на Лазурном берегу.

Напомним, что Макрон на переговорах хочет поднять вопрос о проведении новой встречи в «нормандском формате». Так называется четырехсторонняя встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины для урегулирования ситуации в Донбассе.

Российская сторона поначалу с энтузиазмом относился к таким встречам, но когда стало понятно, что достигнутые на этих встречах договоренности власти Украины не собираются выполнять, в Москве заявили, что переговоры ради переговоров не нужны.

«Что касается «нормандского формата», я всегда считал и сейчас считаю, что, конечно, любая встреча, в том числе и встреча в «нормандском формате», должна приводить к конкретным результатам», — сказал президент России, намекая на то, что предыдущие встречи к серьезным конкретным результатам не привели.

Он подчеркнул, что неплохо было бы выполнить то, о чём ранее договаривались на этих встречах.

В основном речь идёт о выполнении Минских соглашений, которые Киев старательно саботирует.