Ташкент, , 19:03 — REGNUM

В Пекине прошла встреча заместителя председателя КНР Ван Цишаня с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым, сообщает 19 августа Синьхуа.

Руководитель дипломатии среднеазиатской республики находится в Китае с визитом. В ходе переговоров Ван Цишань отметил прочность связей между странами за 27 лет, которые насчитывает история их дипломатических отношений, в рамках их происходит постоянное углубление сотрудничество в различных сферах экономической, социальной и общественной жизни. Важную роль в этом сыграли прочные отношения и постоянные контакты лидеров — председателя КНР Си Цзиньпина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

В настоящее время Китай, по словам Ван Цишаня, стремится к созданию могучего, процветающего государства, продолжая в этих целях политику реформ и открытости. На этом пути Пекин отводит большое значение взаимодействию с Ташкентом в вопросах двустороннего обмена опытом государственного управления, других областях, а также укрепляет многостороннее сотрудничество в рамках ШОС и других форматов.

Камилов в свою очередь подчеркнул сложившиеся между странами отношения глубокой дружбы, взаимного доверия и сотрудничества, в том числе в вопросах укрепления региональной стабильности и безопасности.

Узбекистан, по его мнению, готов развивать практическое сотрудничество в сопряжении экономик и продвижении инициативы «Пояса и пути», а также расширении с Китаем стратегического партнерства.