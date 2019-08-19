Брегансон, , 18:58 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он верит в Европу от Лиссабона до Владивостока. Об этом он сказал сегодня, на совместной пресс-конференции с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Переговоры лидеров двух стран проходят сегодня, 19 августа, в летней резиденции президента Франции форте Брегансон на Лазурном берегу.

Макрон в преддверии переговоров с Путиным заявил, что существующий мировой порядок переживает «исторический момент», в связи с чем, необходимо заново создать архитектуру безопасности между Европейским союзом и Российской Федерацией. При этом Россию Макрон считает европейской страной.

«Отношения между Францией и Россией, Россией и ЕС — играют решающую роль. Я говорил это много раз… Россия — европейская (страна — ИА REGNUM ). И мы глубоко верим в эту Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», — сказал президент Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «голубая мечта» нынешней российской элиты состоит в том, чтобы ввести Россию в Европейский союз и занять там одну из лидирующих позиций.

Но начиная с 2008 года стало понятно, что страны Евросоюза не суверенны и во многом подчиняются США, особенно что касается отношений с Россией. В последующие годы ситуация только ухудшалась, а после возвращения Крыма в состав России Запад ввел против России санкции и назвал врагом.

Тем не менее на Западе есть политические силы, которые иначе смотрят на Россию и хотели бы её интеграции в единой западной политико-экономическое пространство. Но силы эти мало и не находятся у власти.