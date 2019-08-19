19 августа 2019 | Время чтения 7 мин

Со стороны белорусская «многовекторность» выглядит как бег в разных направлениях и услужливость пресмыкающегося лимитрофа перед мировыми лидерами. Иных вариантов нет, так как отторгнутые от России земли объективно не имеют достаточного геополитического потенциала для выстраивания равноправных отношений с самодостаточными державами.

Сергей Артёменко, , 20:07 — REGNUM

Шумно анонсированный в государственных и оппозиционных СМИ Белоруссии визит делегации Конгресса США не стал сенсацией: вопреки ожиданиям, из американского парламента приехал лишь один сенатор палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс Майкл Куигли.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Делегация встретится с белорусскими официальными лицами, чтобы обсудить двусторонние отношения США и Белоруссии и подчеркнуть приверженность США поддержке суверенитета и независимости Белоруссии», — говорилось в распространённом 13 августа сообщении американского посольства.

В тот же день, 13 августа, прошли переговоры замминистра иностранных дел Белоруссии Андрея Дапкюнаса с членом палаты представителей Конгресса США Майклом Куигли. В кратком официальном сообщении сказано: «Собеседники обсудили тематику региональной безопасности, возможности расширения белорусско-американского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах. В ходе встречи отмечена важность дополнительных взаимных усилий по укреплению доверия в двусторонних отношениях».

Майкл Куигли имеет репутацию убеждённого русофоба. До приезда в Белоруссию сенатор отметился в соавторстве законопроекта об усилении антироссийских санкций — формальным предлогом стал инициированный Петром Порошенко керченский инцидент. Поскольку США сегодня необходимы любые поводы и предлоги для эскалации новой холодной войны, то ничего удивительного в подобной позиции Куигли нет. Такой настрой является общим и для Республиканской партии, и для ярых противников Дональда Трампа из стана Демократической партии.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, конечно же, знал о реноме приглашённого «демократа» и о его сопредседательстве в «украинском кокусе» — группе дружбы с Украиной в палате представителей Конгресса США. Знали это и другие белорусские чиновники, с которыми встречался Куигли. Нынешний визит — ещё один щелчок по носу МИД РФ, ответственные лица которого заверяют общественность в наличии и даже успешном выполнении программы согласованных внешнеполитических действий Союзного государства Белоруссии и России.

Андрей Дапкюнас (второй слева) и Майкл Куигли (третий слева) Gov.by

В прежние годы гуманитарное сотрудничество Минска и Вашингтона не было приоритетом двусторонних отношений. Ситуация стала меняться в нынешнее десятилетие, когда официальный Минск взял курс на «белорусизацию» во внутренней политике и осуществил «разворот на Запад», формально декларируя «многовекторность» внешней политики.

Со стороны белорусская «многовекторность» выглядит как бег в разных направлениях и услужливость пресмыкающегося лимитрофа перед мировыми лидерами. Иных вариантов нет, так как отторгнутые от России земли объективно не имеют достаточного геополитического потенциала для выстраивания равноправных отношений с самодостаточными державами.

Поэтому удельные князьки усиленно пускают пыль в глаза местному населению имитацией внешнеполитической деятельности, позволяющей создать ложное впечатление участия страны в серьёзных делах гигантов международной политики. Помогает им в этом «национальная интеллигенция», из которой к сему времени почти полностью зачистили этнических русских и более-менее адекватно понимавших происходящее выдвиженцев советской эпохи. Не столько национальная, сколько откровенно националистическая интеллигенция представлена сегодня искателями лженаучных сенсаций на всемирно-исторические темы вроде «россонского идола», «шлема Изяслава», «белорусских корней» Христофора Колумба, а также «украинской» принадлежности Платона и «казахской» — Тутанхамона, Конфуция, Александра Македонского, Иисуса Христа и даже библейского Адама. Комплекс неполноценности проявляется не только в пропаганде, но и во всех других начинаниях.

В происходящем нет ничего удивительного, поскольку нынешняя эпоха пресловутой реальной политики (Realpolitik) отводит лимитрофам жалкую роль подсобного рабочего с функцией «принеси-подай». На своём уровне такие образования могут рассчитывать в лучшем случае на гешефт от аутсорсинга, инвестиции и кредиты — то есть часть отнятого у них же в результате неоколониальной политики. Излишне говорить, что львиная доля такой «поддержки» банально разворовывается по пути в страну назначения, в которой распределяется между «своими». Широким массам населения достаются духоподъёмные слова и лубочные картинки, уничтоженные отрасли реального сектора экономики и увеличенный внешний долг.

Колониализм

В нынешнем веке, как и в прошлом, равноправные отношения существуют лишь между государствами, которые являются глобальными лидерами. Для всех остальных стран они присутствуют лишь в заявлениях официальных лиц, декларациях и не имеющих практического значения формальных документах. Не случайно в Польше разразился большой скандал, когда была опубликована известная фотография, иллюстрирующая, в какой позе президент Польши Анджей Дуда подписывал соглашение о «стратегическом сотрудничестве» с президентом США. Острословы вспомнили Монику Левински и её «стратегического партнёра» в Овальном кабинете, хотя более уместной была бы параллель с Наполеоном I и польской графиней Марией Валевской.

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Белорусские СМИ «забыли» упомянуть об интересной особенности визита сенатора от Иллинойса: он посетил Минск проездом, как бы между делом. Однако встречали его как барина, вернувшегося в своё имение то ли недоимки взыскать и выпороть холопов на конюшне, то ли рублём одарить. Особенно радовалась русофобская прозападная оппозиция, раздосадованная перенаправлением финансовых потоков на Украину (с 2014 года), а также освоением ¾ направляемых на Белоруссию денег официальным Минском или аффилированными с ним структурами. В этом мастер-класс любому оппозиционному «грантоеду» мог бы дать нынешний замглавы президентской администрации Николай Снопков.

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Встречи американских визитёров с представителями так называемого белорусского гражданского общества — тоже не новость. Такие встречи проходят регулярно за рубежом, а в последние годы — и в Минске. КГБ уже давно не возражает и даже помогает организаторам. При этом организаторами встреч часто выступают аффилированные с правительством структуры. Учитывая «разворот на Запад» официального Минска, имитирующего интеграционный процесс с Россией в формате Союзного государства, уже трудно однозначно сказать, кто сегодня более «прозападный» — сотрудник МИД РБ, член ПП НС или активист формально оппозиционной партии. Поэтому встречи американских «ястребов» как с частными лицами, так и с государственными чиновниками выглядят практически одинаково. И в этом нет ничего удивительного, поскольку у всех участников этой тусовки один враг — Россия.

Правительство Белоруссии (cc) Dennis Jarvis

Если верить официальным сообщениям по итогам визита «делегации Конгресса США» в Минск, то «жесточайшего прорыва» не произошло. Статистика двусторонней торговли открыта и для белорусской стороны весьма неприглядна. Теоретически Минск мог бы нарастить поставки в США своей низкотехнологичной продукции, основное преимущество которой — цена из-за льготного российского сырья и экономии на оплате труда рабочих. Однако такой продукцией американский рынок завален, конкуренция на нём очень жёсткая. Остаётся предлагать специфические услуги.

Упомянутое в сообщении МИД РБ взаимодействие в гуманитарной сфере как раз и относится к услугам. Запад весь постсоветский период демонстрирует ставку на взращивание новых компрадорских элит и последовательно создаёт для этого условия, не мытьём, так катаньем формирует соответствующую среду. Представители белорусской интеллигенции — сотрудники государственных образовательных и других учреждений — не первый год посещают США, Британию и другие страны. Многие проходят там переподготовку и повышение квалификации — журналисты, политологи, другие специалисты. Рабочие места для них на исторической малой родине давно созданы. Поэтому вскоре русофобия выйдет на качественно новый уровень.

Российские чиновники делают вид, что «ничего такого» не происходит — им так удобнее. Православная церковь пытается договориться с удельными правителями, иногда даже демонстрируя соответствующее поведение своих иерархов — как это наблюдается в Белоруссии. Однако опыт УПЦ и других церквей наглядно демонстрирует: в нынешних условиях такие договорённости не стоят ничего. Не случайно глава Римско-Католической церкви в начале августа (и по другому поводу) заявил: «Суверенизм (доведённая до абсурда идея суверенитета — прим. авт.) — это крайность, которая всегда плохо кончается и приводит к войне».

Гражданская война на Украине является закономерным следствием процессов, запущенных задолго до кровавого переворота 2014 года. Те же процессы, но с меньшей интенсивностью протекают и в Белоруссии. Утрата внутренней легитимности, обращение к Западу за ярлыком, переформатирование общественного сознания («украинизация», «белорусизация») — эти и другие факторы являются общими особенностями постсоветских образований.

Образно говоря, на Украине лягушку бросили в кипяток, а в Белоруссии её медленно варят. Однако и в том, и в другом случае финал закономерен.