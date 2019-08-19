Ереван, , 18:54 — REGNUM

«У власти есть один давно припасенный козырь. Это арест Сержа Саргсяна (экс-президент Армении — ИА REGNUM ). Провластные СМИ уже давно трубят об этом». Об этом заявил зять Сержа Саргсяна, один из влиятельных людей во время правления Саргсяна, экс-посол Республики Армения в Ватикане, Португалии и Мальтийском ордене Микаел Минасян.

«Простой расчет подсказывает, что в ближайшее время Серж Саргсян будет арестован для отвлечения еще на некоторое время внимания общественности от реальных проблем. Более того, страх властей перед возможными последствиями трех упомянутых выше проблем настолько велик, что они, скорее всего, не остановятся на аресте Сержа Саргсяна, а придумают что-то еще в отношении одного или нескольких генералов. Не исключаю, что я также пополню эти ряды. Недальновидный шаг по организации информационной утечки через зарубежные СМИ свидетельствует о том, что один из наших героев, генерал-майор Самвел Карапетян, также будет арестован. Нетрудно понять, зачем им это нужно. Очевидно — есть также задача заставить замолчать военную элиту», — заявил Минасян.

По его словам, арестовав Саргсяна, власти исчерпают и эффективность, и возможность использования репрессий.

Минасян считает, что «однозначно» против него также будет возбуждено уголовное дело.

Заявление Минасяна, однако, не было воспринято однозначно. По мнению некоторых наблюдателей, Минасян громкими заявлениями пытается обратить на себя внимание.

«Фактически, Микаел Минасян понял, что есть два варианта. Вариант первый: Сержа Саргсяна арестуют, и вариант второй — Сержа Саргсяна не арестуют», — пишет политолог Васак Дарбинян.

«Поскольку озвучивание второго варианта было бы очевидной глупостью, он решил озвучить первый вариант. Расчет простой: если Сержа действительно арестуют, то Микаел Минасян будет претендовать на лавры Нострадамуса, гордясь, что он это предвидел, что это не что иное, как месть, средство отвлечения внимания народа от важнейших проблем и так далее…», — считает политолог.

«Ну, а если не арестуют — намного лучше для себя, Сержа и близких. Получится, что Минасян предотвратил бедствие, спас тестя, почему бы и нет — напугал власти».