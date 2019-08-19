Париж, , 18:50 — REGNUM

Франции следует занять независимую позицию и снять санкции с Российской Федерации, без участия которой безопасность в Европе совершенно невозможна. Кроме того, Парижу следует содействовать возвращению Москвы в неформальный клуб «Большая восьмерка». Об этом сегодня, 19 августа, на фоне переговоров президента Пятой республики Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина заявил политик и экс-депутат Национального собрания Франции Жак Мияр.

Он подчеркнул, что очень радостно видеть, как Макрон принимает российского лидера перед саммитом G7 в форте Брегансон.

«Но остро необходимо, чтобы Франция сняла санкции против России, которые противоречат нашим экономическим, политическим, культурным и дипломатическим интересам», — сказал Мияр.

Политик напомнил, что санкции были введены пять лет назад, но они так и не заставили Россию изменить свою политику, особенно по Крыму. Мияр напомнил, что Крым «в сущности» всегда был российским со времен Екатерины II.

В целом, Мияр считает, что Франции необходимо восстановить свою независимую международную политику и отказаться от антироссийских санкций.

Поддержание режима антироссийских санкции работает только на сближение Москвы и Пекина, и ничего хорошего для Евросоюза такое сближение не сулит.

«Большая семёрка» должна принять Россию и снова стать «Большой восьмёркой», — сказал он.