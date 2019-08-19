Псков, , 18:50 — REGNUM

В Псковской области в выборах глав шести районов — Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского — будут участвовать 39 кандидатов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной избирательной комиссии.

В среднем на одно вакантное место в муниципальном образовании претендуют шесть человек. Из общего числа кандидатов пять — самовыдвиженцев, остальные выдвинуты политическими партиями.

На должности глав районов претендуют десять женщин, причём больше всего — по три — в Пустошкинском и Новоржевском районах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наибольшее число кандидатов зарегистрировано на выборах главы Дновского района — девять человек (шесть выдвинуты политическими партиями, три — в порядке самовыдвижения).

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В Пушкиногорском и Пустошкинском районах регистрацию прошли по семь кандидатов, в Новоржевском районе — шесть. Меньше всего кандидатов на должность главы в Бежаницком и Усвятском районах — по пять человек.

Напомним, выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.