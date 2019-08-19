Брегансон, , 18:40 — REGNUM

Первая леди Франции Брижит Макрон несмотря на свою травму руки приняла участие во встреча президента Российской Федерации Владимира Путина в летней резиденции президента Франции форте де Брегансон на Лазурном берегу. Встреча проходит сегодня, 19 августа.

Напомним, 17 августа Брижит Макрон появилась на публике с бандажом на руке. Французские СМИ выяснили, что она поскользнулась на лодке и вывихнула плечо.

В форте Брегансон Брижит была одета в голубое платье и сперва пришла в лангетке, но за несколько минут до начала церемонии встречи российского лидера сняла её.

Президент России пришел на встречу с букетом цветов, который подарил первой леди Франции.