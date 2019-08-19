Чебоксары, , 18:57 — REGNUM

В столице Чувашии начались праздничные мероприятия и массовые гуляния с участием политиков в честь 550-летия Чебоксар. Юбилей в городе будут праздновать широко и долго — всю неделю. Так сложилось, что юбилейный праздник пришёлся в канун предвыборного года и старта кампании по выборам главы Чувашии. Как известно, срок полномочий Михаила Игнатьева завершается в 2020, а сам он теперь, после перенесенной операции, врял ли может составить достойную конкуренцию даже при всём желании идти на третий срок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот со страницы главы Чувашии Михаила Игнатьева в Инстаграмме Instagram.com

Тем интереснее появление Михаила Игнатьева с поздравлением 550-летия и чебоксарцев. Пока виртуальное: поле внезапной или плановой (в общем никто не понял, потому что власти умудрились запутаться даже сами) операции 19 июля (предположительно) глава республики на публике практически не появлялся и почти сразу взял очередной отпуск. В августе о нём было слышно в основном из сообщений заседания кабинета министров или в соцсетях.

18 августа на официальной странице в Инстаграмме появилось видеообращение Игнатьева, где он лучезарно поздравил чебоксарцев, хоть и протокольно. Выглядел бодрячком.

Наблюдатели гадают, когда была сделана запись, и ждут реального появления Михаила Игнатьева на праздничных мероприятиях, которые готовили семь лет, — с 2012 года, когда президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Только летнее затишье и отпуск на руку главе Чувашии, отсутствие которого 24 августа можно будет фактически считать завершением его карьеры на данном посту с одновременным стартом предвыборного смотра сил и лиц.

Отметим, 18 августа в Чебоксарах на 13 площадках проводились различной степени массовости праздничные мероприятия, они продолжатся всю неделю, а «кульминация» заявлена чебоксарскими властями на 24 августа.

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Как сообщало ИА REGNUM, 57-летний Михаил Игнатьев возглавляет Чувашию девять лет, второй срок его полномочий истекает в августе 2020 года. Впервые он возглавил республику в 2010 году: 28 июля по представлению Дмитрия Медведева, на тот момент являвшегося президентом России, Госсовет Чувашии наделил его полномочиями главы региона, инаугурация состоялась 29 августа.

В июне 2015 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Михаила Игнатьева и назначил его временно исполняющим обязанности руководителя республики до выборов, которые состоялись 13 сентября 2015 года. По итогам голосования Игнатьев, выдвинутый «Единой Россией», выиграл выборы с 65,54% голосов избирателей. На втором месте был депутат Госсовета Чувашии Олег Николаев с 14,73% голосами («Справедливая Россия»), на третьем — лидер чувашских коммунистов и депутат Госдумы Валентин Шурчанов с 12,76% голосами избирателей. Депутат Госдумы, «варяг» Константин Субботин (ЛДПР) набрал 3,35% голосов. Явка составила 58,65%. В том числе в Чебоксарах Игнатьева поддержало 55,6% избирателей, явка — 46%.

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